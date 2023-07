BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,34 EUR.

Um 09:00 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,34 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 36,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,98 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 45,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 94,10 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 28.09.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

