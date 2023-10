BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag freundlich

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 3,71 EUR.

Um 15:32 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 3,71 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,76 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 3,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 97.929 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2022 Kursverluste bis auf 3,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,28 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.11.2024.

