BVB auf Kurs: Dortmund erkämpft sich 1:1 beim FC Arsenal
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LONDON (dpa-AFX) - Mit großem Einsatz hat sich Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) ein Remis beim FC Arsenal erkämpft und bleibt in der Champions League auf Kurs K.o.-Phase. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac trennte sich in London 1:1 (0:1) vom englischen Fußballmeister und Premier-League-Tabellenführer.
Die Gastgeber waren über weite Strecken die überlegene Mannschaft, aber ein Treffer von Maximilian Beier in der 55. Minute bescherte dem BVB den wertvollen Punkt. Viktor Gyökeres hatte Arsenal in der Anfangsphase in Führung gebracht (10.). Dortmund hat nach fünf von acht Partien der Ligaphase nun zehn Punkte./the/DP/mis
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