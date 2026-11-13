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BVB beendet umstrittene Partnerschaft mit Rheinmetall

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DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) beendet seine umstrittene Sponsoringpartnerschaft mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall. Der im Sommer 2027 auslaufende Vertrag soll nach dann drei Jahren nicht verlängert werden. Das teilten der Fußball-Bundesligist und das Düsseldorfer Unternehmen mit.

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Die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden. Ausschlaggebend war die anhaltende Kritik der BVB-Fans an der Zusammenarbeit, räumte der Verein ein. "Wir kennen die Kritik unserer Mitglieder und von Teilen der Fans", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. Dies sei bei den Gesprächen mit Rheinmetall berücksichtigt worden.

Von Anfang an Kritik

Dortmund hatte im Mai 2024 eine auf drei Jahre angelegte Sponsoringpartnerschaft mit dem Düsseldorfer Rüstungskonzern geschlossen. Die Zusammenarbeit sorgte von Beginn an für heftigen Widerstand in der Fanszene.

Schon bei der Mitgliederversammlung im November 2024 votierten die Mitglieder gegen eine Verlängerung des Vertrags. Der Beschluss war für die BVB-Geschäftsführung allerdings nicht bindend./kam/DP/mis

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08:51 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG

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