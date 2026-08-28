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BVB befürchtet bei Konstantelias einen Kreuzbandriss

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DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Trainer Niko Kovac macht sich große Sorgen um eine Knieverletzung von Giannis Konstantelias. "Es sieht so aus, dass der Doktor das getestet hat und er hat kein gutes Gefühl", sagte der 54-Jährige und kündigte eine MRT-Untersuchung am Tag nach dem 2:0 gegen den Hamburger SV an. "Wir haben diesen Sieg schon sehr teuer bezahlt, wenn es ein Kreuzbandriss sein sollte", sagte Kovac.

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Ole Book hatte sich zuvor ähnlich geäußert. "Natürlich sollten wir heute ein kleines bisschen vorsichtig sein, was wir kommunizieren. Aber wir haben durchaus Sorgen vor einer schweren Verletzung", sagte der Sportdirektor bei Sky.

Kovac: "Wirklich sehr traurig"

Konstantelias war beim Erfolg gegen den HSV in der zweiten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt worden und hatte sich ans Knie gefasst. Zuvor hatte der 23 Jahre alte Grieche stark gespielt und das zweite Dortmunder Tor erzielt. Kovac sprach davon, dass er "wirklich sehr traurig" sei angesichts der befürchteten schwereren Verletzung. "Man hat schon gesehen, wie wichtig er sein kann und auch ist", sagte er.

Book erklärte: "Im ersten Moment hat es mir unheimlich leidgetan für den Jungen, weil er hier angekommen ist und vom ersten Tag an eine tolle Präsenz in der Kabine hat und auch auf dem Feld schon reingebracht hat. Ich glaube, wir mögen ihn alle schon sehr gerne."/the/DP/zb

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17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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