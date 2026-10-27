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BVB besiegt Werder und zieht mit Mühe ins Achtelfinale ein

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BVB (Borussia Dortmund)
3.10 EUR 0.05 EUR 1.64 %
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DORTMUND (dpa-AFX) - Dank eines Last-Minute-Treffers von Marcel Sabitzer hat Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) mit viel Mühe die nächste Runde des DFB-Pokals erreicht. Im Duell mit Werder Bremen traf der Österreicher in der Nachspielzeit mit einem herrlichen Freistoß zum Dortmunder 3:2 (2:0). Zuvor hatte der eingewechselte Niclas Füllkrug mit einem Doppelschlag (65./69. Minute) die frühe Dortmunder Führung durch Serhou Guirassy (6.) und Carney Chukwuemeka (17.) im mit 81.365 Fans ausverkauften Signal-Iduna-Park wettgemacht.

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Durch den Einzug ins Pokal-Achtelfinale haben die Dortmunder, die in den vergangenen fünf Spielzeiten nie über das Pokal-Viertelfinale hinausgekommen waren, ihre erste Aufgabe in einer wegweisenden Woche gelöst. Am kommenden Samstag tritt das Team von Trainer Niko Kovac zum Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München an (18.30 Uhr/ Sky)./dha/DP/zb

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17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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