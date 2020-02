BVB-Coach Favre setzt gegen Paris auf bewährte Startelf

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Trainer Lucien Favre setzt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League an diesem Dienstag (21 Uhr/DAZN) gegen Paris Saint-Germain auf Bewährtes. In das Duell mit dem französischen Meister geht der Fußball-Bundesligist mit derselben Startelf wie schon beim überzeugenden 4:0 am vergangenen Freitag gegen Eintracht Frankfurt. Damit müssen sich Abwehrspieler Manuel Akanji und Mittelfeldspieler Mario Götze erneut mit einem Platz auf der Bank begnügen.

Das Team des ehemaligen BVB-Trainers Thomas Tuchel aus Paris tritt wie erwartet mit Neymar an, der nach seiner Rippenverletzung zurück ist. Die Deutschen Thilo Kehrer und Julian Draxler sind Ersatz.

