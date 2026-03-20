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BVB dreht 0:2-Rückstand gegen HSV trotz verschossenem Elfer

22.03.26 08:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,01 EUR -0,03 EUR -0,82%
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DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat in der Fußball-Bundesliga einen 0:2-Pausenrückstand noch in einen Heimsieg verwandelt. Beim 3:2 gegen den Hamburger SV trafen Ramy Bensebaini mit zwei verwandelten Elfmetern (73. und 84. Minute) und Fabio Silva (79.) für den Tabellenzweiten, Nationalspieler Felix Nmecha (45.) hatte den ersten BVB-Foulelfmeter vergeben. Für den HSV erzielten Philip Otele (19.) und Albert Sambi Lokonga (38.) die Tore vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion.

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Der BVB liegt damit weiter neun Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern, während der HSV wichtige Punkte im Abstiegskampf verpasste. Vor dem Spiel des FC St. Pauli am Sonntag gegen den SC Freiburg beträgt der HSV-Vorsprung auf den Stadtrivalen sechs Zähler./dj/DP/nas

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Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

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