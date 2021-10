BVB erneut über Wochen ohne Haaland: 'Nicht gut für uns'

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) muss erneut auf Erling Haaland verzichten. "Erling wird ein paar Wochen fehlen. Er hat eine Verletzung am Hüftbeuger. Es wird ein bisschen Zeit ins Land gehen", sagte Trainer Marco Reus einen Tag vor dem Bundesligaspiel bei Arminia Bielefeld an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der Ausfall des torgefährlichsten Profis, der erst am vergangenen Wochenende gegen Mainz nach rund dreiwöchiger Zwangspause sein Comeback gefeiert hatte, trifft den Tabellenzweiten nach dem bitteren 0:4 in Amsterdam hart. "Erling war echt down. Dass er jetzt schon wieder ausfällt, ist nicht gut für uns und auch nicht für den Jungen", sagte Rose.

Neben Haaland stehen dem Fußball-Bundesligisten auch die beiden Außenverteidiger Thomas Meunier und Nico Schulz nicht zur Verfügung. Der Belgier Meunier klagt über Probleme am Fuß, Schulz zog sich in Amsterdam einen Muskelfaserriss zu. "Es geht darum, dass wir unseren Fokus schärfen und nicht rumjammern. Ich wüsste keinen Grund, warum wir nicht selbstbewusst auftreten sollten. Aber wir müssen eine Reaktion zeigen", kommentierte Rose./bue/DP/jha