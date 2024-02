BVB hofft auf erstes Viertelfinale seit 2021

EINDHOVEN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hofft auf den ersten Einzug in das Viertelfinale der Champions League seit 2021. Nach Rang eins in der schweren Gruppe mit Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United geht der Bundesliga-Vierte als Favorit in das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) bei der PSV Eindhoven. Im ersten Duell mit dem Tabellenführer aus den Niederlanden will sich das Team von Fußball-Lehrer Edin Terzic eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 13. März daheim verschaffen.

Dass in Peter Bosz ein ehemaliger BVB-Coach auf der Trainerbank des Gegners sitzt, erhöht den Reiz der Partie. Ein Wiedersehen mit seinem einstigen Club gibt es auch für BVB-Profi Donyell Malen, der von 2017 bis 2021 für Eindhoven stürmte./bue/DP/mis