BVB in der Champions League gegen Zenit, Lazio und Brügge

GENF (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) bekommt es in der Gruppenphase der Champions League mit Zenit St. Petersburg, Lazio Rom und dem FC Brügge zu tun. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union am Donnerstag in Genf./tas/DP/fba