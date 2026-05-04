BVB laut Medien vor Verpflichtung von Abwehrtalent Gadou
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DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einer Verpflichtung von Talent Johan Gadou von Red Bull Salzburg. Mit dem 19 Jahre alten Abwehrspieler sei sich der BVB bereits einig, hieß es beim TV-Sender Sky. Auch die "Salzburger Nachrichten" berichteten über den möglichen Transfer, auf den sich demnach nun noch die beiden Clubs einigen müssten.
Im Gespräch soll eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro für den Franzosen sein, dazu könnten noch Boni in Höhe von mehreren Millionen kommen. Gadou war vor zwei Jahren aus der Jugend von Paris Saint-Germain nach Salzburg gewechselt und ist dort Stammspieler. Sollte er nach Dortmund kommen, wäre dies der erste Transfer unter der Regie des neuen Sportdirektors Ole Book./se/DP/he
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