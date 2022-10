BVB ohne Reus und Guerreiro gegen Manchester City

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss im Champions-League-Duell mit Manchester City auf Marco Reus und Raphael Guerreiro verzichten. Sowohl der Kapitän als auch der portugiesische Außenverteidiger stehen nicht im Aufgebot des Fußball-Bundesligisten für die Partie gegen das englische Starensemble um den ehemaligen BVB-Profi Erling Haaland am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video). Dagegen ist der noch beim 5:0 gegen Stuttgart am vergangenen Samstag angeschlagenen ausgewechselte Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck von Beginn an dabei. Bei den Gästen steht der ehemalige Bielefelder Daniel Ortega im Tor./bue/DP/he

