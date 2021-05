BVB-Profi Morey vor Operation: 'Werde hart arbeiten'

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Dortmunder (BVB (Borussia Dortmund)) Fußball-Profi Mateu Morey hat sich einen Tag nach seiner schlimmen Verletzung im Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel (5:0) zu Wort gemeldet. "Ich muss mich leider einer Operation unterziehen und werde hart arbeiten, um stärker zurück zu kommen. Der Weg zur Genesung beginnt jetzt!", teilte der 21 Jahre alte Spanier via Instagram mit. Dabei ist er auf einem Foto lächelnd mit geschientem rechten Bein zu sehen. Beim Finale am 13. Mai in Berlin gegen RB Leipzig werde er "der größte Fan auf der Tribüne sein".

Außenverteidiger Morey war in einem Laufduell mit Kiels Finn Porath mit dem rechten Fuß im Rasen hängengeblieben und in der zweiten Halbzeit nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung auf einer Trage vom Platz gebracht worden. Eine genaue Diagnose hat der Verein bisher noch nicht bekannt gegeben.