BVB rettet Punkt vor Bayern-Duell: Spätes 2:2 in Leipzig

LEIPZIG (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat nach einem Unentschieden im Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga nun acht Punkte Rückstand auf den kommenden Gegner FC Bayern. Der BVB kam im Topspiel am Abend nicht über ein 2:2 (0:2) bei RB Leipzig hinaus. Den Ausgleich für die Borussen erzielte Fabio Silva erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac in der Liga seit Oktober ungeschlagen.

Christoph Baumgartner erzielte in der 20. und 39. Minute die Treffer für die Leipziger. Ein Eigentor von Romulo (50.) brachte den BVB vor 47.800 Zuschauern zurück ins Spiel. Der Rückstand des Zweiten auf den Tabellenführer aus München wuchs damit nach dem 3:2 der Münchner drei Stunden zuvor daheim gegen Eintracht Frankfurt./bat/DP/zb