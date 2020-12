BVB-Sportchef Zorc zur Achtelfinal-Auslosung: 'Brauchen Losglück'

DORTMUND (dpa-AFX) - Für Michael Zorc gibt es bei der Auslosung des Champions-League-Achtelfinals am Montag keinen Wunschgegner für Borussia Dortmund. "Bei der Auslosung ist es wie mit dem Wetter. Das können wir nicht beeinflussen. Das nehmen wir so, wie es ist", sagte der BVB-Sportchef am Donnerstag.

Als Erster der Gruppe F können die Dortmunder im Februar und März auf den FC Barcelona, Atlético Madrid, den FC Sevilla, Atalanta Bergamo oder den FC Porto treffen. "Es ist gut, dass wir Erster geworden sind, wenn man sich die möglichen Gegner anschaut. Dennoch braucht man etwas Losglück", sagte Zorc.

Am Dienstag hatten sich die Westfalen durch ein 2:1 nach mäßigem Spiel bei Zenit St. Petersburg den Gruppensieg gesichert. Dadurch ging der BVB möglichen Duellen mit dem FC Liverpool und Ex-Coach Jürgen Klopp sowie Real Madrid oder Manchester City aus dem Weg. Insbesondere in den Spielen gegen Lazio Rom hatten die Dortmunder aber nicht überzeugen können. Angesichts des Ergebnisses und des Gruppensieges ist dies aber kein Problem für den Sportchef: "Ich bin grundsätzlich mit dem Abschneiden in der Champions-League-Gruppenphase sehr zufrieden."

Auch die Entwicklung der Bundesliga im internationalen Vergleich freut Zorc. "Die Liga ist konkurrenzfähig. Wir sind da auf einem ganz guten Weg", sagte der 58-Jährige zur Tatsache, dass erstmals seit sechs Jahren wieder alle deutschen Teilnehmer an der Champions League das Achtelfinale erreicht haben. "Das sind einfach vier gute Clubs, die sich mehr oder weniger deutlich durchgesetzt haben", sagte Zorc weiter über seinen BVB, Bayern München, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach./lap/DP/eas