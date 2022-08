BVB-Sportdirektor Kehl schließt Bellingham-Abgang diese Saison aus

BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Sportdirektor Sebastian Kehl hat einen Weggang von Jungstar Jude Bellingham in dieser Saison ausgeschlossen. Laut eines englischen Medienberichts soll sich 19 Jahre alte englische Fußball-Nationalspieler mit Jürgen Klopps FC Liverpool über einen Wechsel verständigt haben. "Es gibt keine Anfrage für ihn, es gibt sicherlich eine Menge Interesse. Es gibt nichts, was wir aktuell zu entschieden haben und ehrlich gesagt - das weiß ich vom Spieler und seiner Familie - hat der Junge überhaupt kein Interesse, in diesem Sommer irgendwo hinzugehen", sagte Kehl (42) am Sonntagabend bei der Fußball-Talkshow Sky90.

"Er wird bei uns bleiben, das kann ich heute garantieren", ergänzte Kehl. Bellingham kam erst im Juli 2020 zum BVB und ist als zentraler Mittelfeldspieler schon jetzt einer der Leistungsträger. "Das ist bei unserer Ausrichtung die Gefahr. Wir geben jedes Jahr in der Regel einen unserer besten Spieler ab, um uns wieder neu zu erfinden", sagte Kehl mit Blick auf Jadon Sancho (Manchester United (Manchester United)) und Erling Haaland (Manchester City), die der BVB schnell wieder ziehen lassen musste.

"Unser aller Wunsch wäre es, die Jungs ein oder zwei Jahre länger zu halten. Es ist am Ende auch eine Sisyphosarbeit, immer wieder den Kader neu zu entwickeln. Da hat es Bayern München leichter, weil sie die Spieler am Ende auch halten können. Wir müssen akzeptieren, dass irgendwann der Punkt kommt, wo die Jungs wirtschaftlich als auch sportlich auch noch mal weiterziehen", sagte Kehl./deg/DP/zb