BVB-Sportdirektor Zorc: 'Führen keine Trainerdiskussion'

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX geht höher ins Wochenende -- Wall Street beendet Tag schwächer -- Commerzbank senkt Ertragsprognose 2019 -- Wells Fargo hat neuen CEO -- Micron, Rheinmetall, Aareal Bank, RWE, Vestas im Fokus

Ölpreise geben nach - Hoffnung auf Entspannung am Persischen Golf. Zwist zwischen Ruhani und Trump über Aufhebung von Sanktionen. BASF: Keine Verbesserung im Sommer. Tesla-Aktie im Aufwind: Musk strebt Auslieferungsrekord an. N26 will frühestens in drei bis fünf Jahren an die Börse. Exxon verkauft Geschäft in Norwegen für 4,5 Milliarden US-Dollar an Eni-Tochter. ADO Properties tütet Immobilienverkauf in Berlin ein - Gewinnsteigerung erwartet.