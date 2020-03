BVB-Trainer Favre rechnet mit Haaland-Einsatz gegen Paris - Zorc zuversichtlich

MÖNCHENGLADBACH (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre rechnet fest mit einem Einsatz von Torjäger Erling Haaland am Mittwoch in der Champions League bei Paris Saint-Germain. Der norwegische Stürmer war beim 2:1 (1:0) am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Mönchengladbach in der Schlussphase mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt worden. "Bis Mittwoch wird das klar gehen", sagte Favre. Demnach sei der 19-Jährige lediglich müde gewesen.

Auch Thorgan Hazard dürfte für das Achtelfinal-Rückspiel in Paris nicht ausfallen. Der Torschütze zum 1:0 bei seinem Ex-Club Gladbach ging angeschlagen vorzeitig vom Platz. "Er hatte Krämpfe und musste runter. Bis Mittwoch können sich beide erholen", sagte Favre.

Das Hinspiel gegen Paris mit Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel hatte Dortmund 2:1 gewonnen. "Natürlich wird das in Paris etwas anders. PSG wird da forscher auftreten. Aber wir sind immer in der Lage, ein, zwei Tore zu schießen", sagte BVB-Sportchef Michael Zorc zur Ausgangslage./lap/DP/zb