BVB zum Rückrundenauftakt in Frankfurt unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem verpatzten Start ins neue Jahr steht Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) zum Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt gehörig unter Druck. Vor dem Duell am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) trennen den BVB nach zuletzt zwei Niederlagen schon acht Punkte vom Tabellendritten Frankfurt. Die Hessen gehen nach zwei Siegen in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen entsprechend selbstbewusst in das Heimspiel am Main.

Der BVB, der nach einer Krankheitswelle zumindest den Personalnotstand überstanden hat, ist als Tabellen-10. derzeit weit vom selbstgesteckten Minimalziel Champions-League-Qualifikation entfernt. Der Rückstand auf Rang vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt, beträgt bereits fünf Punkte. Bei einer weiteren Niederlage könnte es für BVB-Coach Nuri Sahin eng werden./jgl/DP/zb