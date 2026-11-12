DAX 26.715 +0,2%ESt50 6.387 -0,1%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,47 -3,4%Nas 25.278 -0,7%Bitcoin 64.508 -3,2%Euro 1,1072 -0,2%Öl 93,7 +1,0%Gold 3.860 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

BVerfG verwirft Verfahren gegen PEPP-Programm der EZB

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat zwei Verfahren, die sich gegen das Pandemie-Notfallkaufprogramm des Eurosystems (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) richten, verworfen. Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass sich die Beschwerdeführer nicht hinreichend mit den Positionen von Bundesregierung und Bundestag zum PEPP auseinandergesetzt hätten. Sie hatten der EZB und den Zentralbanken des Euroraums eine Überschreitung ihrer Kompetenzen ("ultra vires") vorgeworfen.

Werbung

Aus oben genanntem Grund befand das Gericht: "Der Vortrag der Antragstellerin und der Beschwerdeführenden genügt den Substantiierungsanforderungen nicht. Das Vorliegen eines Ultra-vires-Verstoßes ist in Auseinandersetzung mit den von den relevanten Akteuren zu einer Kompetenzfrage vorgebrachten Argumenten zu begründen." Antragstellerin im Organstreitverfahren war die AfD, Beschwerdeführerin in der Verfassungsbeschwerde eine Gruppe von Bürgern und Unternehmen, die von dem Juristen Markus Kerber vertreten wurden. Beide Verfahren waren miteinander verbunden worden.

Die nationalen Zentralbanken und die EZB hatten auf Beschluss der EZB entsprechend ihrem Kapitalschlüssel während der Corona-Pandemie Anleihen gekauft. Gegenwärtig befinden sich aus diesem Programm noch Papiere für 1.259 Milliarden Euro in den Bilanzen der Zentralbanken. Aus dem APP-Programm sind es 2.031 Milliarden Euro.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 09:43 ET (14:43 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.