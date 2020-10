BVK sieht deutschen Beteiligungskapitalmarkt trotz Corona robust

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Krise hat im ersten Halbjahr 2020 nicht zu einem massiven Einbruch am deutschen Markt für Beteiligungskapital geführt. Beteiligungsgesellschaften hätten in dem Zeitraum nach vorläufigen Zahlen 5,7 Milliarden Euro investiert, teilte der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) mit. "Ein durchaus robustes Investitionsniveau angesichts der widrigen Begleitumstände der letzten Monate", so Ulrike Hinrichs, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des BVK. Nach dem Rekordjahr 2019 mit Investitionen in Höhe von 15,3 Milliarden Euro sei mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends nicht zu rechnen gewesen.

Insgesamt wurden laut den Angaben rund 540 Unternehmen in den ersten sechs Monaten des Jahres mit Beteiligungskapital finanziert, davon gut 360 mit Venture Capital. 1,02 Milliarden Euro haben Beteiligungsgesellschaften demnach im bisherigen Jahresverlauf als Venture Capital investiert. "Ein Covid-19-Einbruch ist im Venture-Capital-Markt erfreulicherweise nicht zu beobachten", sagte Hinrichs. "Hier dürften auch die schnellen Maßnahmen der Bundesregierung über das Startup-Schutzschild geholfen haben." In den beiden Halbjahren 2019 waren es laut BVK 0,87 Milliarden und 1,05 Milliarden Euro.

Die Buy-Out-Investitionen verzeichneten in den ersten sechs Monaten des Jahres hingegen einen deutlichen Rückgang. Insgesamt 4,44 Milliarden Euro wurden bei Übernahmen investiert und damit deutlich weniger als in den beiden Halbjahren 2019 mit 5,24 Milliarden und 5,92 Milliarden. "2019 war allerdings das mit Abstand investitionsstärkste Jahr in Deutschland", erklärte Hinrichs. "Vor dem Hintergrund der Covid-19-Epidemie war klar, dass dieses Investitionsniveau nicht erreicht werden kann." Angesichts der einschneidenden Auswirkungen der Pandemie und Unsicherheiten über Unternehmensergebnisse und Bewertungen habe der Markt aber "ein durchaus achtbares Investitionsniveau" erreicht.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2020 10:13 ET (14:13 GMT)