BWX Technologies kündigt vierteljährliche Dividende an

Der amerikanische Technologiekonzern BWX Technologies, Inc. (ISIN: US05605H1005, NYSE: BWXT) wird am 6. September 2019 eine vierteljährliche Dividende von 0,17 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 16. August 2019. Das Unternehmen schüttet damit auf das Jahr gerechnet 0,68 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 48,70 US-Dollar (Stand: 5. August 2019) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,4 Prozent.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 471 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 439 Mio. US-Dollar), wie am Montag weiter mitgeteilt wurde. Der Ertrag (GAAP) lag bei 58,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 60,7 Mio. US-Dollar).

BWX Technologies mit Hauptsitz in Lynchburg, Virginia, liefert unter anderem Technologien und Dienstleistungen zum Betrieb von Atomanlagen an die US-Regierung. Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 27,39 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 4,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. August 2019).

Redaktion MyDividends.de