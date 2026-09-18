Byblos Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Byblos Bank veröffentlichte am 17.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das vergangene Quartal hat Byblos Bank mit einem Umsatz von insgesamt 53,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 48,86 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net
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