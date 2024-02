BYD Aktie News: BYD am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,5 Prozent auf 22,62 USD.

Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 22,62 USD. Bei 22,91 USD erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 22,42 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 8.722 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,33 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 3,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,97 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,58 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Cybertruck geht auf Abenteuer in China - Tesla startet Tournee

BYD erhöht den Druck auf NASDAQ-Titel Tesla: BYD investiert zweistelligen Milliardenbetrag in Smart Car-Technology

BYD-Aktie: Chinesischer Tesla-Konkurrent BYD steigert Gewinn deutlich - Verfehlt aber Erwartung