BYD Aktie News: BYD zieht am Mittag an

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 23,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BYD-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 23,15 EUR. Die BYD-Aktie legte bis auf 23,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 23,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 169.154 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 41,02 Prozent zulegen. Am 05.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 12,83 Prozent Luft nach unten.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,26 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,67 CNY ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 31.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,58 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,97 CNY je Aktie generiert. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 162.150,70 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BYD am 27.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 26.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,48 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Insolvente Ex-Batteriefirmen: Diese EV-Zulieferer-Firmen mussten aufgeben

BYD-Aktie profitiert von "Supersportwagen" - Rivian-Aktie gesucht