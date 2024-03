BYD Aktie News: BYD reagiert am Freitagvormittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,5 Prozent auf 24,69 USD.

Die BYD-Aktie konnte um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 24,69 USD. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,40 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 24,85 USD. Zuletzt wechselten 177.159 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 46,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 21,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,69 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,67 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,26 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY gegenüber 1,97 CNY im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 162.150,70 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.080,60 CNY in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BYD am 27.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 26.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,48 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Insolvente Ex-Batteriefirmen: Diese EV-Zulieferer-Firmen mussten aufgeben

BYD-Aktie profitiert von "Supersportwagen" - Rivian-Aktie gesucht