BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 25,78 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 25,78 USD zu. Bei 26,09 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 27.894 Stück.

Bei 36,27 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 40,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.02.2024 bei 21,80 USD. Mit Abgaben von 15,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,62 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 3,10 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

BYD gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,58 CNY gegenüber 1,97 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 162.150,70 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.080,60 CNY in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte BYD am 24.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2024 12,42 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

