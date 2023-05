BYD Aktie News: BYD am Montagmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel BYD 27,55 EUR

Die BYD-Aktie gab im Tradegate-Handel um 21:58 Uhr um 2,4 Prozent auf 27,50 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 27,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,47 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 240.350 BYD-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.07.2022 auf bis zu 41,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 34,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,61 EUR. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 33,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 28.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 120.173,61 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66.825,19 CNY umgesetzt.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 30.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 8,79 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

