BYD Aktie News: BYD am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BYD gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 32,15 EUR abwärts.

Das Papier von BYD gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 32,15 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 31,97 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,16 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 76.058 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,85 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 17,73 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,61 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BYD am 28.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120.173,61 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.08.2023 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 28.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,88 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

