BYD Aktie News: BYD am Vormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 35,69 USD.

Um 23:20 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 35,69 USD. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 36,27 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,27 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 81.070 BYD-Aktien.

Am 02.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,35 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2022 bei 21,29 USD. Mit einem Kursverlust von 40,35 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BYD veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,42 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 120.173,61 CNY im Vergleich zu 66.825,19 CNY im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 29.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 28.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,88 CNY je BYD-Aktie.

