BYD Aktie News: BYD steigt am Freitagnachmittag

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 31,85 USD nach oben.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2022 bei 21,29 USD. Mit Abgaben von 33,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,42 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120.173,61 CNY – ein Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 66.825,19 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BYD am 01.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 9,08 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

