BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von BYD legte um 04:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,2 Prozent auf 23,50 EUR. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 23,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 23,71 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 34.083 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.07.2022 markierte das Papier bei 41,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,80 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 28.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,97 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 117.080,60 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 54.306,96 CNY umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 28.03.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2022 4,51 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

