BYD Aktie News: BYD am Mittwochvormittag leichter

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 30,50 USD.

Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 22:20 Uhr um 2,9 Prozent auf 30,50 USD ab. Die BYD-Aktie sank bis auf 30,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 31,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.966 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,29 USD. Dieser Wert wurde am 26.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.10.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 3,58 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie eingefahren. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 162.150,70 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden waren.

BYD wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 vorlegen.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,13 CNY je Aktie.

