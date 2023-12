BYD Aktie News: BYD tendiert am Freitagmittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BYD befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,1 Prozent auf 24,30 EUR ab.

Die BYD-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 1,1 Prozent auf 24,30 EUR nach. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 24,22 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,30 EUR. Bisher wurden via Tradegate 206.151 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.12.2022 (22,67 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 6,73 Prozent wieder erreichen.

BYD veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,58 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,97 CNY je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 162.150,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,41 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

So will Tesla-Konkurrent BYD den thailändischen Automarkt durchdringen - und damit Toyota den Rang ablaufen

Auf der Überholspur: Trotz schrumpfender Gewinne ist NASDAQ-Titel Tesla der Konkurrenz noch immer voraus

Porsche, BYD & Co. mit höherer System-Spannung bei Elektroautos - zieht Tesla bald nach?