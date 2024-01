BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BYD. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 27,68 USD nach oben.

Um 23:20 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 27,68 USD. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,30 USD aus. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,30 USD. Zuletzt wechselten 139.790 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,02 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 30.12.2022 Kursverluste bis auf 24,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 15,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BYD ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162.150,70 CNY – ein Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 117.080,60 CNY erwirtschaftet hatte.

Am 26.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,68 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

