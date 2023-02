BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die BYD-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 30,37 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 30,37 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.192 BYD-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,81 EUR) erklomm das Papier am 07.07.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 27,35 Prozent Luft nach oben. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Am 31.10.2022 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,97 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,44 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 115,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 117.080,60 CNY, während im Vorjahreszeitraum 54.306,96 CNY ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BYD am 30.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 26.03.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 5,39 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

