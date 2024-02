BYD Aktie News: BYD am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 20,30 EUR.

Um 12:02 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 20,30 EUR ab. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,22 EUR ab. Bei 20,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 367.002 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR an. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 60,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,22 EUR am 31.01.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 0,42 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 31.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117.080,60 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,58 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

