BYD Aktie News: BYD macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Das Papier von BYD konnte um 09:17 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,5 Prozent auf 26,81 EUR. Im Tageshoch stieg die BYD-Aktie bis auf 26,91 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 26,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 1.132 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,81 EUR erreichte der Titel am 07.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2022 bei 18,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 46,08 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BYD gewährte am 31.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 115,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 117.080,60 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 54.306,96 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BYD am 30.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 26.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 5,41 CNY im Jahr 2022 aus.

