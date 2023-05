BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel BYD 26,58 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 29,30 USD. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 29,13 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 29,13 USD. Zuletzt wechselten 16.770 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.06.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,81 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,29 USD. Dieser Wert wurde am 26.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 37,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.04.2023 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 1,42 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,28 CNY je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 120.173,61 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 66.825,19 CNY umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 30.08.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,79 CNY je BYD-Aktie.

