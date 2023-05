BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BYD 27,25 EUR

Um 23:20 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,2 Prozent auf 30,22 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 28,95 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 30,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 56.261 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.06.2022 bei 43,61 USD. 30,70 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 21,29 USD fiel das Papier am 26.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 27.04.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 0,28 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 120.173,61 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 79,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 66.825,19 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.08.2023 veröffentlicht.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,79 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

