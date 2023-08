BYD Aktie News: BYD am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

BYD im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der BYD-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 31,60 EUR.

Der BYD-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 31,60 EUR. Bei 31,40 EUR markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,59 EUR. Bisher wurden heute 84.487 BYD-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 37,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,80 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 34,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 28.04.2023. Das EPS lag bei 1,42 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie eingefahren. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 120.173,61 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 66.825,19 CNY erwirtschaftet worden waren.

Am 29.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BYD dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 8,88 CNY je Aktie aus.

