BYD Aktie News: BYD am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BYD. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 29,30 EUR.

Die BYD-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 29,30 EUR. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 29,40 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 29,40 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.313 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 32,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,44 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,61 EUR. Dieser Wert wurde am 25.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 42,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,42 CNY gegenüber 0,28 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120.173,61 CNY – ein Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 66.825,19 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,17 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

