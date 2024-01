BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

BYD im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,9 Prozent auf 27,10 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,9 Prozent auf 27,10 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 27,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,10 USD. Bisher wurden heute 16.743 BYD-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,27 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 25,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,52 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 10,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.10.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 117.080,60 CNY umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,68 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla hat BYD bei Preissenkungen in China übertroffen

Neuer Konkurrent zum Tesla Model Y - BYD bald Marktführer?

Tesla-Rivale BYD setzt auf globale Expansion: BYD launcht sein Seal-Modell in Mexiko