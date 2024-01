BYD Aktie News: BYD tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 26,85 USD.

Um 23:20 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 26,85 USD ab. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 26,80 USD ein. Bei 27,49 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 222.142 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 35,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2023 (24,52 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BYD veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,58 CNY, nach 1,97 CNY im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,49 Prozent auf 162.150,70 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BYD am 26.03.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 10,68 CNY im Jahr 2023 aus.

