BYD Aktie News: BYD verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Anleger zeigten sich um 15:47 Uhr bei der BYD-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ OTC-Handel nahezu unverändert bei 28,80 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 28,86 USD. Bei 28,15 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 28,30 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 17.181 BYD-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,61 USD. Dieser Kurs wurde am 29.06.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,29 USD am 26.11.2022. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 35,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 31.10.2022 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 117.080,60 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54.306,96 CNY umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.03.2023 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 26.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,41 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Charlie Munger über Berkshire-Investment: BYDs Vorsprung gegenüber Tesla in China ist "lächerlich" groß

BYD-Aktie: BYD investiert Milliardensumme in den Bau einer neuen Batteriefabrik

"Dummes Glücksspiel": Berkshire-Vize Charlie Munger will Kryptowährungen verbieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com