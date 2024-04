BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 25,30 USD.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,9 Prozent auf 25,30 USD. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 24,35 USD. Bei 25,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 29.368 BYD-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 30,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.02.2024 bei 21,80 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 13,83 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,70 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 3,10 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.10.2023 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 162.150,70 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.080,60 CNY in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BYD wird am 24.04.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,25 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Aktie fällt vor Absatzzahlen: Das wird von Tesla erwartet und so schnitt die Konkurrenz ab

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Wettbewerb bei E-Autos: US-Regierung will Erfolg von heimischen Autobauern wie Tesla sicherstellen