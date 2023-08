BYD Aktie News: BYD gewinnt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BYD. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 31,72 EUR nach oben.

Um 12:03 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 31,72 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 31,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,85 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 39.919 BYD-Aktien.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,85 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,33 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,61 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 35,03 Prozent sinken.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 120.173,61 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 29.08.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von BYD rechnen Experten am 28.08.2024.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,88 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Konkurrenz BYD-Aktie: BYD-Co-Gründer rechnet nicht mit ChatGPT-Konkurrent aus China

VW, BMW, Mercedes-Benz & Co: NASDAQ-Wert Tesla fährt deutschen Traditionsautobauern im globalen Rennen um E-Autos davon

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD mit starken Verkaufszahlen - Gewinn könnte sich in H1 verdreifachen