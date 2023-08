BYD Aktie News: BYD am Donnerstagvormittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 2,1 Prozent auf 34,43 USD.

Die BYD-Aktie musste um 23:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 34,43 USD abwärts. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 33,80 USD. Mit einem Wert von 33,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 54.515 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 38,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2022). Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 10,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2022 auf bis zu 21,29 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,16 Prozent.

Am 28.04.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120.173,61 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 66.825,19 CNY eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.08.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von BYD rechnen Experten am 28.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,88 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Konkurrenz BYD-Aktie: BYD-Co-Gründer rechnet nicht mit ChatGPT-Konkurrent aus China

VW, BMW, Mercedes-Benz & Co: NASDAQ-Wert Tesla fährt deutschen Traditionsautobauern im globalen Rennen um E-Autos davon

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD mit starken Verkaufszahlen - Gewinn könnte sich in H1 verdreifachen