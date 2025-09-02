DAX23.567 +0,3%ESt505.321 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.158 -0,3%Nas21.492 +1,0%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,71 -2,0%Gold3.563 +0,8%
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit KursVerlusten

03.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 13,90 USD.

Das Papier von BYD befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 1,1 Prozent auf 13,90 USD ab. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,86 USD nach. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 13,96 USD. Zuletzt wechselten 69.539 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 20,50 USD markierte der Titel am 24.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 47,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 9,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 30,34 Prozent sinken.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CNY ausgeschüttet werden.

Am 29.08.2025 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 213,87 Mrd. HKD gegenüber 186,78 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BYD wird am 29.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 5,69 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

